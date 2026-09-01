Journées Européennes du Patrimoine > Visite guidée de la Tour de Barville, domaine de Gilles de Gouberville Le Mesnil-au-Val
dimanche 20 septembre 2026 · Le Mesnil-au-Val
Informations pratiques
Le Mesnil-au-Val
Journées Européennes du Patrimoine > Visite guidée de la Tour de Barville, domaine de Gilles de Gouberville
198 Rue du Bourg Le Mesnil-au-Val Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Vous serez accueilli à la Tour de Barville, chapelle couronnée d’un pigeonnier, où des commentaires évoqueront Gilles de Gouberville.
Ce petit seigneur y a écrit son journal de 1549 à 1562, le témoignage le plus complet sur la vie rurale du Cotentin à la Renaissance. .
198 Rue du Bourg Le Mesnil-au-Val 50110 Manche Normandie
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English : Journées Européennes du Patrimoine > Visite guidée de la Tour de Barville, domaine de Gilles de Gouberville
L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Visite guidée de la Tour de Barville, domaine de Gilles de Gouberville Le Mesnil-au-Val a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cotentin Le Val de Saire