Journées européennes du patrimoine Visite guidée de la Tour de Crest avec le Major Montrond Crest

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Suivez le Major Montrond, ancien prisonnier devenu chef de la prison au 18 e siècle, qui vous fera découvrir l’histoire de l’ancienne prison d’État et les conditions de vie des prisonniers. Serez-vous digne d’entrer dans le rang des gardiens de la Tour ?

La Tour de Crest Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 32 53 accueil@tourdecrest.fr

English :

Follow Major Montrond, a former prisoner who became head of the prison in the 18th century, as he takes you through the history of the former state prison and the living conditions of the inmates. Will you be worthy of joining the ranks of the Tower?s guards?

German :

Folgen Sie Major Montrond, einem ehemaligen Häftling, der im 18. Jahrhundert zum Leiter des Gefängnisses wurde, und lassen Sie sich die Geschichte des ehemaligen Staatsgefängnisses und die Lebensbedingungen der Häftlinge erläutern. Werden Sie es wert sein, in die Reihen der Wächter des Turms aufgenommen zu werden?

Italiano :

Seguite il Maggiore Montrond, un ex prigioniero diventato direttore della prigione nel XVIII secolo, mentre vi accompagna nella storia dell’ex prigione di stato e nelle condizioni di vita dei prigionieri. Sarete degni di entrare nei ranghi delle guardie della Torre?

Espanol :

Sigue al Mayor Montrond, un antiguo preso que llegó a ser jefe de la prisión en el siglo XVIII, mientras te lleva a través de la historia de la antigua prisión estatal y de las condiciones de vida de los presos. ¿Serás digno de unirte a las filas de los guardias de la Torre?

