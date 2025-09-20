Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la ville de Senonches Senonches

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la ville de Senonches

1 Rue de Verdun Senonches Eure-et-Loir

Gratuit

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-20

Visite commentée de la ville de Senonches pour tout public. Odile vous fera découvrir les sites historiques et naturels de notre patrimoine. Circuit plat et sans escaliers.

1 Rue de Verdun Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 68 59 tourisme@foretsduperche.fr

Guided tour of Senonches for the general public. Odile will show you the historical and natural sites of our heritage. Flat tour with no stairs.

Kommentierte Stadtführung durch Senonches für jedes Publikum. Odile zeigt Ihnen die historischen und natürlichen Sehenswürdigkeiten unseres Kulturerbes. Flacher Rundgang ohne Treppen.

Visita guidata della città di Senonches per il grande pubblico. Odile vi mostrerà i siti storici e naturali del nostro patrimonio. Percorso pianeggiante e senza gradini.

Visita guiada de la ciudad de Senonches para el público en general. Odile le mostrará los lugares históricos y naturales de nuestro patrimonio. Recorrido llano y sin escalones.

