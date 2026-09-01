Informations pratiques

Saint-Florentin

Journées Européennes du Patrimoine – Visite guidée de la ville « Patrimoine en péril à Saint-Florentin »

Place de l’Eglise Saint-Florentin Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme Serein et Armance propose une visite guidée du centre-ville de Saint-Florentin en lien avec le thème national « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ».

Elodie, guide de l’Office de Tourisme Serein et Armance, vous parlera du patrimoine bâti dont certaines maisons ont disparu à cause d’un état de vétusté et d’autres sont en état de péril, ce que la mairie a réalisé pour sauver certaines de ces bâtisses ou pour remplacer celles qui ont été détruites. La guide vous mènera aussi au Prieuré, où vous aurez une vue sur un ouvrage créé par l’homme, mais assujetti à un patrimoine naturel en péril : l’eau. Et elle vous ramènera à l’église pour évoquer la restauration de l’édifice.

RDV place de l’Eglise .

Place de l’Eglise Saint-Florentin 89600 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine – Visite guidée de la ville « Patrimoine en péril à Saint-Florentin »

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Visite guidée de la ville « Patrimoine en péril à Saint-Florentin » Saint-Florentin a été mis à jour le 2026-09-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)