Informations pratiques

La Lucerne-d’Outremer

Journées Européennes du Patrimoine > Visite guidée de l’abbaye de La Lucerne

1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Au cœur de la nature, venez en famille découvrir les 900 ans d’histoire de l’Abbaye de la Lucerne.

Des visites guidées flash autour de la sensibilisation à la sauvegarde des monuments historiques seront organisées ainsi que des parcours famille seront proposés.

Départs de visites réguliers (toutes les 30 min) le samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026. .

1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 2 33 60 58 98 accueil@abbaye-lucerne.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine > Visite guidée de l’abbaye de La Lucerne

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Visite guidée de l’abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Granville Terre et Mer