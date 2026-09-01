Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’Abbaye de Sablonceaux Église Abbatiale Sablonceaux
samedi 19 septembre 2026 · Église Abbatiale · Sablonceaux
Informations pratiques
Sablonceaux
COMPLET Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’Abbaye de Sablonceaux COMPLET
Église Abbatiale Route de l’Abbaye Sablonceaux Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
COMPLET PLUS AUCUNE PLACE DISPONIBLE
Découverte des trésors de l’Abbaye de Sablonceaux.
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Église Abbatiale Route de l’Abbaye Sablonceaux 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
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Discover the treasures of Sablonceaux Abbey.
L’événement COMPLET Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’Abbaye de Sablonceaux COMPLET Sablonceaux a été mis à jour le 2026-09-02 par Royan Atlantique
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