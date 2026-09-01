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AGENDA · Sablonceaux

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’Abbaye de Sablonceaux Église Abbatiale Sablonceaux

samedi 19 septembre 2026 · Église Abbatiale · Sablonceaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Église Abbatiale
Adresse
Route de l'Abbaye
Ville
17600 Sablonceaux
Département
Charente-Maritime
Tarif

Sablonceaux

COMPLET Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’Abbaye de Sablonceaux COMPLET

Église Abbatiale Route de l’Abbaye Sablonceaux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19

COMPLET PLUS AUCUNE PLACE DISPONIBLE

Découverte des trésors de l’Abbaye de Sablonceaux.
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Église Abbatiale Route de l’Abbaye Sablonceaux 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00  contact@royanatlantique.fr

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Discover the treasures of Sablonceaux Abbey.

L’événement COMPLET Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’Abbaye de Sablonceaux COMPLET Sablonceaux a été mis à jour le 2026-09-02 par Royan Atlantique

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