Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’Abbaye de Sablonceaux Église Abbatiale Sablonceaux

Informations pratiques

Sablonceaux

COMPLET Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’Abbaye de Sablonceaux COMPLET

Église Abbatiale Route de l’Abbaye Sablonceaux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

COMPLET PLUS AUCUNE PLACE DISPONIBLE



Découverte des trésors de l’Abbaye de Sablonceaux.

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Église Abbatiale Route de l’Abbaye Sablonceaux 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

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English :

SOLD OUT NO SEATS AVAILABLE

Discover the treasures of Sablonceaux Abbey.

L’événement COMPLET Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’Abbaye de Sablonceaux COMPLET Sablonceaux a été mis à jour le 2026-09-02 par Royan Atlantique