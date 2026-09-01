#Journées Européennes du Patrimoine# Visite guidée de l’Abbaye Notre Dame des Anges Abbaye Notre Dame des Anges Landéda
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye Notre Dame des Anges · Landéda
Informations pratiques
Landéda
#Journées Européennes du Patrimoine# Visite guidée de l’Abbaye Notre Dame des Anges
Abbaye Notre Dame des Anges 470 Route des Anges Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Nichée au fond de la Baie des Anges, l’Abbaye Notre-Dame des Anges est la gardienne de plus de 5 siècles d’histoire. Dans la même famille depuis plus de 160 ans, ce lieu unique fait aujourd’hui l’objet d’une restauration passionnée et collective, mêlant préservation du patrimoine et ouverture au public.
Une expérience hors du temps
Pendant environ 50 minutes, laissez-vous guider à travers les différents espaces de l’abbaye : l’abbatiale, le cloître, le jardin des moines, mais aussi la maison de Bécassine.
Sur plus de 2 hectares, entre nature et histoire, le site offre un cadre exceptionnel propice à la découverte et à l’émerveillement, pour petits et grands.
Un guide passionné
Marc, enfant du pays et passionné d’histoire, vous accompagne tout au long de la visite. À travers anecdotes, récits de vie et explications accessibles à tous, il sait captiver aussi bien les curieux que les amateurs d’histoire.
Informations pratiques
Durée : 50 minutes
10h • 11h • 14h • 15h • 16h • 17h
Demi-tarif pour le week-end .
Abbaye Notre Dame des Anges 470 Route des Anges Landéda 29870 Finistère Bretagne
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English :
L’événement #Journées Européennes du Patrimoine# Visite guidée de l’Abbaye Notre Dame des Anges Landéda a été mis à jour le 2026-09-07 par OT PAYS DES ABERS
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