Journées Européennes du Patrimoine visite guidée de l’Abbaye-Nouvelle Léobard

Journées Européennes du Patrimoine visite guidée de l’Abbaye-Nouvelle

Abbaye-Nouvelle Léobard Lot

Gratuit

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte des ruines fascinantes de cette ancienne abbaye cistercienne du XIIIe siècle, lors d’une visite guidée enrichissante. Accompagnés de notre guide-conférencière, explorez l’histoire et l’architecture de ce lieu chargé de mystère et de spiritualité, juchée sur le chemin de St-Jacques-de-Compostelle.

Rendez-vous sur place .

Abbaye-Nouvelle Léobard 46300 Lot Occitanie +33 5 65 22 88 88

English :

During the European Heritage Days, discover the fascinating ruins of this 13th-century Cistercian abbey during an enriching guided tour. Accompanied by our tour guide, explore the history and architecture of this mysterious and spiritual site, perched on the route to Santiago de Compostela.

German :

Entdecken Sie an den Europäischen Tagen des Kulturerbes die faszinierenden Ruinen dieser ehemaligen Zisterzienserabtei aus dem 13. Jahrhundert auf einer bereichernden Führung. Jahrhundert. Erkunden Sie mit unserer Fremdenführerin die Geschichte und Architektur dieses geheimnisvollen und spirituellen Ortes, der auf dem Jakobsweg liegt.

Italiano :

Durante le Giornate Europee del Patrimonio, scoprite le affascinanti rovine di questa antica abbazia cistercense del XIII secolo durante un’affascinante visita guidata. Accompagnati dalla nostra guida, esplorate la storia e l’architettura di questo luogo intriso di mistero e spiritualità, arroccato sul cammino di Santiago de Compostela.

Espanol :

Durante las Jornadas Europeas de Patrimonio, descubra las fascinantes ruinas de esta antigua abadía cisterciense del siglo XIII en una fascinante visita guiada. Acompañado por nuestro guía-conferenciante, explore la historia y la arquitectura de este lugar impregnado de misterio y espiritualidad, encaramado en la ruta hacia Santiago de Compostela.

