Journées européennes du patrimoine: Visite guidée de l’abbaye Saint-André en Gouffern Abbaye Saint-André en Gouffern La Hoguette
Journées européennes du patrimoine: Visite guidée de l’abbaye Saint-André en Gouffern Abbaye Saint-André en Gouffern La Hoguette dimanche 21 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine: Visite guidée de l’abbaye Saint-André en Gouffern
Abbaye Saint-André en Gouffern 23 Rue de l’Abbaye La Hoguette Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Visite guidée de l’abbaye par les propriétaires.
Venez profiter d’une visite guidée de l’abbaye par les propriétaires.
2€, gratuit pour les moins de 12 ans .
Abbaye Saint-André en Gouffern 23 Rue de l’Abbaye La Hoguette 14700 Calvados Normandie
English : Journées européennes du patrimoine: Visite guidée de l’abbaye Saint-André en Gouffern
Guided tour of the abbey by the owners.
German : Journées européennes du patrimoine: Visite guidée de l’abbaye Saint-André en Gouffern
Führung durch die Abtei durch die Eigentümer.
Italiano :
Visita guidata dell’abbazia da parte dei proprietari.
Espanol :
Visita guiada de la abadía por los propietarios.
L’événement Journées européennes du patrimoine: Visite guidée de l’abbaye Saint-André en Gouffern La Hoguette a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Falaise Suisse Normande