Journées Européennes du patrimoine visite guidée de l’Eglise de Pertuis et atelier aquarelle Place Mirabeau Pertuis

Vendredi 19 septembre 2025 à partir de 20h30.

Samedi 20 septembre 2025 de 10h à 12h et de 15h à 17h. Place Mirabeau Office de tourisme Pertuis Vaucluse

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine l’Office de Tourisme de Pertuis vous propose une visite guidée de l’Eglise Saint Nicolas ainsi qu’un atelier créatif d’aquarelle.

Au programme:



Vendredi 19 septembre à 20h30 Visite guidée de l’église Saint Nicolas à la bougie animée par Barbara Lepecheux Guide conférencière, groupe de 24 personnes maximum



Samedi 20 septembre Ateliers Aquarelle monuments et lieux de Pertuis, encadré par Marine Alary, maximum 10 personnes par atelier, matériel fourni

– atelier 1 de 10h00 à 12h00

– atelier 2 de 15h00 à 17h00



Uniquement adulte et enfants + 12 ans

Inscriptions obligatoires pour les 2 activités à l’Office de Tourisme 04 90 79 52 29 .

Place Mirabeau Office de tourisme Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 52 29 contact@tourisme-pertuis.fr

English :

As part of the European Heritage Days, the Pertuis Tourist Office is offering a guided tour of the Eglise Saint Nicolas and a creative watercolor workshop.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet das Office de Tourisme de Pertuis eine Führung durch die Kirche Saint Nicolas sowie einen kreativen Aquarell-Workshop an.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, l’Ufficio del Turismo di Pertuis propone una visita guidata alla chiesa di Saint Nicolas e un laboratorio creativo di acquerello.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la Oficina de Turismo de Pertuis propone una visita guiada a la iglesia de San Nicolás y un taller creativo de acuarela.

