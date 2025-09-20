Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’église Notre-Dame-de-Pitié Tréguennec

Le Bourg Tréguennec Finistère

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Église de plan rectangulaire à bas-côté unique. Un arc diaphragme sépare la nef du choeur. Les murailles extérieures ont été partiellement refaites vers 1550, et toute la façade occidentale au début du XVIIIe siècle. Dans le choeur, le lambris s’orne de sablières et de nervures sculptées. La fenêtre conserve d’importants fragments d’un vitrail du XVIe siècle représentant la Passion. Le calvaire en granit dans l’enclos paroissial date du 16e siècle. .

Le Bourg Tréguennec 29720 Finistère Bretagne +33 6 81 35 88 23

