Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’église Saint-Florentin Place de l’Eglise Saint-Florentin

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’église Saint-Florentin

Place de l'Eglise Eglise de Saint-Florentin Saint-Florentin Yonne

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-21

Visite guidée de l’église Saint-Florentin. Cette église du XVIe et XVIIe siècles renferme une magnifique statuaire, de remarquables vitraux de l’Ecole Troyenne et un rare jubé en pierre. De style gothique et renaissance, sa nef inachevée donne à l’édifice un aspect surprenant qui reste majestueux de par ses dimensions.

Début des visites guidées à 15h00, 16h00 et 17h00

Possibilité de visiter librement l’église de 14h30 à 18h00 .

+33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr

