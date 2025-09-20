Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’église Saint-Florentin Place de l’Eglise Saint-Florentin
Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’église Saint-Florentin
Place de l'Eglise Eglise de Saint-Florentin Saint-Florentin Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-09-20 16:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-20 2025-09-21
Visite guidée de l’église Saint-Florentin. Cette église du XVIe et XVIIe siècles renferme une magnifique statuaire, de remarquables vitraux de l’Ecole Troyenne et un rare jubé en pierre. De style gothique et renaissance, sa nef inachevée donne à l’édifice un aspect surprenant qui reste majestueux de par ses dimensions.
Début des visites guidées à 15h00, 16h00 et 17h00
Possibilité de visiter librement l’église de 14h30 à 18h00 .
Place de l’Eglise Eglise de Saint-Florentin Saint-Florentin 89600 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr
