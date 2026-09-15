Informations pratiques

Escamps

Journées européennes du Patrimoine – visite guidée de l’église Saint-Georges d’Escamps

Eglise d’Escamps Escamps Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-GEORGES D’ESCAMPS : FOCUS SUR LA RESTAURATION EN COURS. Située au coeur du village, l’église Saint-Georges d’Escamps date du XIIIe siècle et a été fortement restaurée au début du XVIIe siècle. Témoin de l’histoire et de la culture de la région, elle s’est adaptée aux besoins et aux goûts des époques successives. Inscrite au titre des monuments historiques en 1926, elle abrite également du mobilier classé. Des travaux de rénovation ont débuté en janvier 2026 et devraient se terminer à la fin de l’année. .

Eglise d’Escamps Escamps 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 41 36 30

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English : Journées européennes du Patrimoine – visite guidée de l’église Saint-Georges d’Escamps

L’événement Journées européennes du Patrimoine – visite guidée de l’église Saint-Georges d’Escamps Escamps a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Auxerrois