Journées européennes du patrimoine: visite guidée de l’église Sainte-Sigolène

Eglise Sainte-Sigolène Haute-Loire

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Visite de l’Eglise de Sainte Sigolène, son histoire, ses vitraux et ses richesses. Visite commentée par Pierre Delaigue passionné de patrimoine local.

Rendez-vous à l’église.

Eglise Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 17

Visit the Church of Sainte Sigolène, its history, its stained glass windows and its treasures. Guided tour by local heritage enthusiast Pierre Delaigue.

Meet at the church.

Besichtigung der Kirche von Sainte Sigolène, ihrer Geschichte, ihrer Glasmalereien und ihrer Reichtümer. Kommentierte Besichtigung durch Pierre Delaigue, der sich für das lokale Kulturerbe begeistert.

Treffpunkt an der Kirche.

Visitate la chiesa di Sainte Sigolène, la sua storia, le sue vetrate e i suoi tesori. Visita guidata da Pierre Delaigue, un appassionato del patrimonio locale.

Appuntamento alla chiesa.

Visite la iglesia de Sainte Sigolène, su historia, sus vidrieras y sus tesoros. Visita guiada por Pierre Delaigue, un apasionado del patrimonio local.

Encuentro en la iglesia.

