Journées européennes du patrimoine: visite guidée de l’église Sainte-Sigolène
Journées européennes du patrimoine: visite guidée de l’église Sainte-Sigolène dimanche 21 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine: visite guidée de l’église
Eglise Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 15:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Visite de l’Eglise de Sainte Sigolène, son histoire, ses vitraux et ses richesses. Visite commentée par Pierre Delaigue passionné de patrimoine local.
Rendez-vous à l’église.
.
Eglise Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 17
English :
Visit the Church of Sainte Sigolène, its history, its stained glass windows and its treasures. Guided tour by local heritage enthusiast Pierre Delaigue.
Meet at the church.
German :
Besichtigung der Kirche von Sainte Sigolène, ihrer Geschichte, ihrer Glasmalereien und ihrer Reichtümer. Kommentierte Besichtigung durch Pierre Delaigue, der sich für das lokale Kulturerbe begeistert.
Treffpunkt an der Kirche.
Italiano :
Visitate la chiesa di Sainte Sigolène, la sua storia, le sue vetrate e i suoi tesori. Visita guidata da Pierre Delaigue, un appassionato del patrimonio locale.
Appuntamento alla chiesa.
Espanol :
Visite la iglesia de Sainte Sigolène, su historia, sus vidrieras y sus tesoros. Visita guiada por Pierre Delaigue, un apasionado del patrimonio local.
Encuentro en la iglesia.
L’événement Journées européennes du patrimoine: visite guidée de l’église Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron