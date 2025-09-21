Journées Européennes du Patrimoine Visite Guidée de l’Église St Jacques le Majeur de Salviac Salviac

Le Bourg Salviac Lot

Début : 2025-09-21 16:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Edifice terminé par une abside polygonale, précédée d’un choeur sur lequel repose un clocher barlong dont la partie supérieure semble avoir été refaite. La nef conserve des vitraux du XVIe siècle.

Les visites sont offertes et commentées par l’Association salviacoise Animation et Culture.

Située sur une branche secondaire du chemin de Compostelle, l’église Saint-Jacques-le-Majeur présente une architecture remarquable traversant plusieurs siècles, influencée par les époques et l’histoire.

Elle a été restaurée à plusieurs reprises, à la fois sur le bâti — dernièrement la réfection de la charpente et de la couverture en lauzes calcaires — et sur ses fresques et mobiliers intérieurs. Cette rencontre mettra en évidence l’influence anglaise portée par les Plantagenêt.

La visite-conférence est guidée par Alain Faucon. .

Le Bourg Salviac 46340 Lot Occitanie +33 6 84 33 11 69

English :

The church ends in a polygonal apse, preceded by a choir on which rests a barlong bell tower, the upper part of which appears to have been rebuilt. The nave features 16th-century stained-glass windows.

Visits are offered and commented by the Association salviacoise Animation et Culture.

German :

Das Gebäude endet mit einer polygonalen Apsis, der ein Chor vorausgeht, auf dem ein langgestreckter Glockenturm ruht, dessen oberer Teil erneuert worden zu sein scheint. Im Kirchenschiff befinden sich Glasfenster aus dem 16.

Die Besichtigungen werden von der Association salviacoise Animation et Culture angeboten und kommentiert.

Italiano :

La chiesa termina con un’abside poligonale, preceduta da un coro su cui poggia un campanile a vela, la cui parte superiore sembra essere stata ricostruita. La navata centrale presenta vetrate del XVI secolo.

Le visite sono proposte e commentate dall’Associazione salviacoise Animation et Culture.

Espanol :

La iglesia termina en un ábside poligonal, precedido por un coro sobre el que descansa un campanario alargado, cuya parte superior parece haber sido reconstruida. La nave tiene vidrieras del siglo XVI.

Las visitas son ofrecidas y comentadas por la Association salviacoise Animation et Culture.

