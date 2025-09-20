Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’exposition Atelier Gaudin, l’envers du décor Musée d’Art et d’Histoire Lisieux

Dynastie de peintres verriers sur quatre générations, les Gaudin participent à l’histoire du vitrail et du décor sur verre en France et dans le monde de la fin du XIXème siècle au milieu des années 1990.

Dynastie de peintres verriers sur quatre générations, les Gaudin participent à l’histoire du vitrail et du décor sur verre en France et dans le monde de la fin du XIXème siècle au milieu des années 1990. Parmi les réalisations emblématiques des ateliers Gaudin figurent les décors de style Art Déco de la Basilique de Lisieux édifiée à partir de 1929. A l’occasion du centenaire de la canonisation de Sainte-Thérèse, le Pôle Muséal de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie met en lumière un fonds de travaux préparatoires exceptionnel. Qui sont les artistes qui se cachent derrière les vitraux et les mosaIques de la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux ? Découvrez l’histoire de l’atelier Gaudin, de ses techniques et de ce chantier phénoménal.

Musée d’Art et d’Histoire 38 Boulevard Louis Pasteur Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 63 07 70

English : Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’exposition Atelier Gaudin, l’envers du décor

A dynasty of glass painters spanning four generations, the Gaudins played a key role in the history of stained glass and glass decoration in France and around the world from the late 19th century to the mid-1990s.

German : Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’exposition Atelier Gaudin, l’envers du décor

Die Gaudins sind eine Dynastie von Glasmalern über vier Generationen hinweg und haben an der Geschichte der Glasmalerei und des Glasdekors in Frankreich und der Welt vom Ende des 19. Jahrhunderts bis Mitte der 1990er Jahre teilgenommen.

Italiano :

Dinastia di pittori del vetro da quattro generazioni, i Gaudin hanno avuto un ruolo nella storia delle vetrate e della decorazione del vetro in Francia e nel mondo dalla fine del XIX secolo alla metà degli anni Novanta.

Espanol :

Los Gaudin, una dinastía de vidrieros que se extiende a lo largo de cuatro generaciones, participaron en la historia de las vidrieras y la decoración en vidrio en Francia y en todo el mundo desde finales del siglo XIX hasta mediados de los años noventa.

