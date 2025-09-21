Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’Exposition Bruno Catalano au Centre d’Art Place Medvode (Champ-de-Mars) Crest

Début : 2025-09-21 14:30:00

Visite guidée de l’exposition avec Marie Girard. Découverte du travail de Bruno Catalano, le processus de création de ses célèbres « Voyageurs », les matières et les techniques tout au long d’un parcours scénographique immersif pour une « traversée commune ».

Place Medvode (Champ-de-Mars) Centre d’Art de Crest Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 61 67 27 33 contact@centredartdecrest.fr

English :

Guided tour of the exhibition with Marie Girard. Discover Bruno Catalano’s work, the creative process behind his famous « Voyageurs », materials and techniques along an immersive scenographic route for a « shared journey ».

German :

Geführter Rundgang durch die Ausstellung mit Marie Girard. Entdeckung der Arbeit von Bruno Catalano, des Schaffensprozesses seiner berühmten « Voyageurs », der Materialien und Techniken entlang eines immersiven szenografischen Parcours für eine « gemeinsame Überquerung ».

Italiano :

Visita guidata alla mostra con Marie Girard. Scoprite il lavoro di Bruno Catalano, il processo creativo alla base dei suoi famosi « Voyageurs » e i materiali e le tecniche utilizzate lungo un percorso scenografico immersivo per un « viaggio condiviso ».

Espanol :

Visita guiada a la exposición con Marie Girard. Descubra la obra de Bruno Catalano, el proceso creativo que hay detrás de sus famosos « Voyageurs », y los materiales y técnicas utilizados a lo largo de un recorrido escenográfico inmersivo para un « viaje compartido ».

