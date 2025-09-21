Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’exposition « Patrice Bégnier, Architectures de Papier » par Patrice Bégnier Musée du Papier Angoulême

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’exposition « Patrice Bégnier, Architectures de Papier » par Patrice Bégnier Musée du Papier Angoulême dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’exposition « Patrice Bégnier, Architectures de Papier » par Patrice Bégnier

Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Cette année, nous célébrons le patrimoine architectural dans le cadre des JEP. Patrice Bégnier vous fera découvrir son exposition Architectures de papier en mettant un accent particulier sur ses façades d’immeubles inspirées des façades haussmanniennes.

.

Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine maam.angouleme@gmail.com

English :

This year, we’re celebrating architectural heritage as part of the JEP. Patrice Bégnier will be showing his exhibition Architectures de papier, with a particular focus on building facades inspired by Haussmann facades.

German :

In diesem Jahr feiern wir im Rahmen der JEP das architektonische Erbe. Patrice Bégnier zeigt Ihnen seine Ausstellung Architectures de papier (Papierarchitekturen) mit besonderem Schwerpunkt auf seinen Gebäudefassaden, die von Haussmannschen Fassaden inspiriert sind.

Italiano :

Quest’anno, nell’ambito del JEP, celebriamo il nostro patrimonio architettonico. Patrice Bégnier esporrà la sua mostra Architectures de papier, con particolare attenzione alle facciate dei suoi edifici ispirate alle facciate haussmanniane.

Espanol :

Este año celebramos nuestro patrimonio arquitectónico en el marco del PEC. Patrice Bégnier mostrará su exposición Architectures de papier, con especial atención a sus fachadas de edificios inspiradas en las fachadas haussmannianas.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’exposition « Patrice Bégnier, Architectures de Papier » par Patrice Bégnier Angoulême a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême