Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’Hôtel de Bardines Hôtel de Bardines Angoulême samedi 20 septembre 2025.

Hôtel de Bardines 77, rue de Beaulieu Angoulême Charente

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Découvrez l’élégance discrète d’un hôtel particulier de style néoclassique, édifié à la fin du XVIIIᵉ siècle, à travers une visite guidée exclusive conduite par le propriétaire lui-même. Une immersion privilégiée dans l’histoire d’une demeure d’exception.

Hôtel de Bardines 77, rue de Beaulieu Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com

English :

Discover the discreet elegance of a neoclassical mansion built in the late 18th century, with an exclusive guided tour led by the owner himself. A privileged immersion in the history of an exceptional residence.

German :

Entdecken Sie die diskrete Eleganz eines neoklassizistischen Herrenhauses, das Ende des 18. Jahrhunderts erbaut wurde, bei einer exklusiven Führung durch den Besitzer selbst. Ein privilegierter Einblick in die Geschichte eines außergewöhnlichen Anwesens.

Italiano :

Scoprite l’eleganza discreta di una casa di città neoclassica costruita alla fine del XVIII secolo, con una visita guidata esclusiva condotta dal proprietario stesso. Un’immersione privilegiata nella storia di una residenza d’eccezione.

Espanol :

Descubra la discreta elegancia de una casa urbana neoclásica construida a finales del siglo XVIII, con una visita guiada exclusiva dirigida por el propio propietario. Una inmersión privilegiada en la historia de una residencia excepcional.

