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Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée de l’usine Polyrey Site Polyrey Baneuil

samedi 19 septembre 2026 · Site Polyrey · Baneuil

Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée de l’usine Polyrey Site Polyrey Baneuil

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Site Polyrey
Adresse
700 route de Bergerac
Ville
24150 Baneuil
Département
Dordogne
Tarif

Baneuil

Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée de l’usine Polyrey

Site Polyrey 700 route de Bergerac Baneuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Polyrey, fête ses 70 ans ! A cette occasion nous organisons une journée portes ouvertes. Au programme visite de l’usine en petit train !
Visite gratuite, uniquement sur réservation. Les pièces d’identité seront demandées à l’entrée du site.   .

Site Polyrey 700 route de Bergerac Baneuil 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée de l’usine Polyrey

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée de l’usine Polyrey Baneuil a été mis à jour le 2026-08-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides