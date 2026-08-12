Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée de l’usine Polyrey Site Polyrey Baneuil

Informations pratiques

Baneuil

Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée de l’usine Polyrey

Site Polyrey 700 route de Bergerac Baneuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Polyrey, fête ses 70 ans ! A cette occasion nous organisons une journée portes ouvertes. Au programme visite de l’usine en petit train !

Visite gratuite, uniquement sur réservation. Les pièces d’identité seront demandées à l’entrée du site. .

Site Polyrey 700 route de Bergerac Baneuil 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée de l’usine Polyrey

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée de l’usine Polyrey Baneuil a été mis à jour le 2026-08-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides