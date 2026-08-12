Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée de l’usine Polyrey Site Polyrey Baneuil
samedi 19 septembre 2026 · Site Polyrey · Baneuil
Informations pratiques
Baneuil
Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée de l’usine Polyrey
Site Polyrey 700 route de Bergerac Baneuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Polyrey, fête ses 70 ans ! A cette occasion nous organisons une journée portes ouvertes. Au programme visite de l’usine en petit train !
Visite gratuite, uniquement sur réservation. Les pièces d’identité seront demandées à l’entrée du site. .
Site Polyrey 700 route de Bergerac Baneuil 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée de l’usine Polyrey
L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée de l’usine Polyrey Baneuil a été mis à jour le 2026-08-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides