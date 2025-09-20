Journées européennes du Patrimoine | Visite guidée de Morteaux-Couliboeuf: les commerces d’autrefois Morteaux-Coulibœuf
Journées européennes du Patrimoine | Visite guidée de Morteaux-Couliboeuf: les commerces d’autrefois Morteaux-Coulibœuf samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du Patrimoine | Visite guidée de Morteaux-Couliboeuf: les commerces d’autrefois
9 Rue des Écoles Morteaux-Coulibœuf Calvados
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
2025-09-20
Visite de la commune à la découverte des commerces d’autrefois, des lavoirs et des églises.
Inauguration du circuit « Commerces d’Autrefois »
Visite de la commune à la découverte des commerces d’autrefois, des lavoirs et des églises.
Inauguration du circuit « Commerces d’Autrefois »
Rendez-vous place de la mairie pour une visite guidée de 2h30 .
9 Rue des Écoles Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 9 67 20 78 21
English : Journées européennes du Patrimoine | Visite guidée de Morteaux-Couliboeuf: les commerces d’autrefois
Tour of the commune to discover the shops of yesteryear, wash-houses and churches.
Inauguration of the « Shops of yesteryear » tour
German : Journées européennes du Patrimoine | Visite guidée de Morteaux-Couliboeuf: les commerces d’autrefois
Rundgang durch die Gemeinde, um die Geschäfte von früher, die Waschhäuser und die Kirchen zu entdecken.
Einweihung des Rundgangs « Commerces d’Autrefois » (Geschäfte von einst)
Italiano :
Un tour del villaggio alla scoperta delle botteghe di un tempo, dei lavatoi e delle chiese.
Inaugurazione del percorso « Botteghe di un tempo »
Espanol :
Recorrido por el pueblo para descubrir las tiendas de antaño, los lavaderos y las iglesias.
Inauguración del sendero « Tiendas de antaño »
