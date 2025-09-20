Journées européennes du Patrimoine | Visite guidée de Morteaux-Couliboeuf: les commerces d’autrefois Morteaux-Coulibœuf

Journées européennes du Patrimoine | Visite guidée de Morteaux-Couliboeuf: les commerces d’autrefois Morteaux-Coulibœuf samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du Patrimoine | Visite guidée de Morteaux-Couliboeuf: les commerces d’autrefois

9 Rue des Écoles Morteaux-Coulibœuf Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite de la commune à la découverte des commerces d’autrefois, des lavoirs et des églises.

Inauguration du circuit « Commerces d’Autrefois »

Visite de la commune à la découverte des commerces d’autrefois, des lavoirs et des églises.

Inauguration du circuit « Commerces d’Autrefois »

Rendez-vous place de la mairie pour une visite guidée de 2h30 .

9 Rue des Écoles Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 9 67 20 78 21

English : Journées européennes du Patrimoine | Visite guidée de Morteaux-Couliboeuf: les commerces d’autrefois

Tour of the commune to discover the shops of yesteryear, wash-houses and churches.

Inauguration of the « Shops of yesteryear » tour

German : Journées européennes du Patrimoine | Visite guidée de Morteaux-Couliboeuf: les commerces d’autrefois

Rundgang durch die Gemeinde, um die Geschäfte von früher, die Waschhäuser und die Kirchen zu entdecken.

Einweihung des Rundgangs « Commerces d’Autrefois » (Geschäfte von einst)

Italiano :

Un tour del villaggio alla scoperta delle botteghe di un tempo, dei lavatoi e delle chiese.

Inaugurazione del percorso « Botteghe di un tempo »

Espanol :

Recorrido por el pueblo para descubrir las tiendas de antaño, los lavaderos y las iglesias.

Inauguración del sendero « Tiendas de antaño »

L’événement Journées européennes du Patrimoine | Visite guidée de Morteaux-Couliboeuf: les commerces d’autrefois Morteaux-Coulibœuf a été mis à jour le 2025-08-10 par OT Falaise Suisse Normande