Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée des Archives de la Charente Archives Départementales de la Charente Angoulême

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée des Archives de la Charente

Archives Départementales de la Charente 24 avenue Gambetta Angoulême Charente

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Venez découvrir les Archives de la Charente. Cette immersion vous plongera dans les couloirs du temps et vous permettra de pénétrer au cœur de ces dernières, et bien sûr de consulter certains trésors jalousement gardés depuis des siècles…

English :

Come and discover the Archives de la Charente. This immersion into the « corridors of time » will allow you to get to the heart of the Archives, and of course to consult some of the treasures that have been jealously guarded for centuries…

German :

Entdecken Sie die Archive des Departements Charente. Dieser Ausflug wird Sie in die « Korridore der Zeit » eintauchen lassen und Ihnen die Möglichkeit geben, in das Herz des Archivs vorzudringen und natürlich auch einige der seit Jahrhunderten eifersüchtig gehüteten Schätze einzusehen…

Italiano :

Venite a scoprire gli Archivi della Charente. Questa visita immersiva vi condurrà nei « corridoi del tempo » e vi permetterà di entrare nel cuore degli Archivi e, naturalmente, di consultare alcuni dei tesori che sono stati gelosamente custoditi per secoli…

Espanol :

Venga a descubrir los Archivos de Charente. Esta visita inmersiva le llevará por los « pasillos del tiempo » y le permitirá llegar al corazón de los Archivos y, por supuesto, consultar algunos de los tesoros celosamente guardados desde hace siglos…

