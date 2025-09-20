Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée des intérieurs du Manoir de Favry, exceptionnellement ouverts Les Arcis Meslay-du-Maine

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée des intérieurs du Manoir de Favry, exceptionnellement ouverts Les Arcis Meslay-du-Maine samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée des intérieurs du Manoir de Favry, exceptionnellement ouverts

Les Arcis Domaine des Arcis Meslay-du-Maine Mayenne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le Domaine des Arcis !

Visite libre des extérieurs du château des Arcis, des dépendances et des jardins.

Promenade libre (avec document de visite) autour des bâtiments du château et dans les jardins, le long des canaux et de l’étang, île labyrinthe.

Visite libre de l’orangerie, de la grange avec charpente de type Philibert Delorme et de la grange du domaine où exposent les artisans d’art de la Mayenne.

Panneaux explicatifs avec photos sur les restaurations exposés dans la grange du domaine, QR code à disposition sur le site pour informations complémentaires détaillées.

Grâce à un document de visite avec plan, vous pourrez découvrir l’histoire du château des Arcis et de ses propriétaires successifs (principales périodes de construction: autour de 1600 et début XIXe siècle), les bâtiments et les jardins. Vous vous promènerez autour du château (et dans sa cour) , autour des dépendances; vous apprécierez les restaurations récentes et la restitution du jardin Renaissance; une exposition de panneaux avec photos vous aidera à visualiser les travaux réalisés. Vous pourrez prolonger votre visite en explorant le parc (jardin d’agrément, canaux, étang, l’île labyrinthe très appréciée par les enfants. (durée une heure environ) site internet: chateaudesarcis.com , page Facebook: château des Arcis

l’entrée donne accès aux expositions de l’association « des artisans d’art » de la Mayenne, à l’exposition de photographies sur bâche de la « route des joyaux de la Mayenne » et aux parcours ludiques.

>Visites libres les 19, 20 et 21 sept, de 10h à 12h30, de 14h à 18h30 .

Les Arcis Domaine des Arcis Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 88 68 23 21 chateaudesarcis@gmail.com

English :

As part of the European Heritage Days, discover the Domaine des Arcis!

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes die Domaine des Arcis!

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite il Domaine des Arcis!

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, ¡descubra el Domaine des Arcis!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée des intérieurs du Manoir de Favry, exceptionnellement ouverts Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2025-09-12 par SUD MAYENNE