Journées Européennes du Patrimoine Visite Guidée des jardins Le Mesnil-Simon

Manoir de la Varende Le Mesnil-Simon Calvados

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Visite des jardins du manoir et du Colombier classé au titre des Monuments historiques.

Information Capacité de stationnement limitée. .

Manoir de la Varende Le Mesnil-Simon 14140 Calvados Normandie +33 9 62 50 94 79

Visit the gardens of the manor house and the listed dovecote.

Besuch der Gärten des Herrenhauses und des unter Denkmalschutz stehenden Colombier.

Visitate i giardini della casa padronale e la colombaia tutelata.

Visite los jardines de la casa solariega y el palomar protegido.

