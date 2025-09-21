Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée des orgues de l’église Saint-Nicolas Place de l’Église Saint-Nicolas Craon
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’église Saint-Nicolas
Montez aux grandes orgues de l’église Saint-Nicolas et découvrez cet instrument en compagnie du titulaire Damien Laurent. .
Place de l’Église Saint-Nicolas Eglise Saint-Nicolas Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 13 09
English :
As part of the European Heritage Days, discover Saint-Nicolas church
German :
Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes die Kirche Saint-Nicolas
Italiano :
Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite la chiesa di Saint-Nicolas
Espanol :
En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra la iglesia de Saint-Nicolas
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée des orgues de l’église Saint-Nicolas Craon a été mis à jour le 2025-09-12 par SUD MAYENNE