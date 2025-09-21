Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée des orgues de l’église Saint-Nicolas Place de l’Église Saint-Nicolas Craon

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’église Saint-Nicolas

Montez aux grandes orgues de l’église Saint-Nicolas et découvrez cet instrument en compagnie du titulaire Damien Laurent. .

Place de l’Église Saint-Nicolas Eglise Saint-Nicolas Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 13 09

English :

As part of the European Heritage Days, discover Saint-Nicolas church

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes die Kirche Saint-Nicolas

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite la chiesa di Saint-Nicolas

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra la iglesia de Saint-Nicolas

