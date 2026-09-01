Informations pratiques

Savigny-en-Septaine

Journées Européennes du Patrimoine : Visite guidée des Puits de Guerry

Savigny-en-Septaine Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez le site mémoriel des Puits de Guerry lors d’une visite guidée.

Les Puits de Guerry accueillent des visites guidées consacrées à l’histoire de ce lieu de mémoire, où 36 Juifs furent massacrés par les Nazis les 24 et 26 juillet ainsi que le 8 août 1944.

Ces visites sont proposées en partenariat avec le musée de la Résistance et de la Déportation du Cher, le Comité départemental d’union des associations et des amis de la Résistance et de la Déportation et la Direction générale de l’Armement.

Rendez-vous le samedi et le dimanche à 10h.

À partir de 12 ans, inscription obligatoire avant le 11 septembre. .

Savigny-en-Septaine 18390 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 82 60 direction.archives@departement18.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Puits de Guerry Memorial Site on a guided tour.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Visite guidée des Puits de Guerry Savigny-en-Septaine a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BOURGES