JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE GUIDÉE DES TOMBES OVALES DE CAZARIL

Viols-le-Fort Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez assister à visite guidée des tombes ovales de Cazaril, RDV départ au parking de Viols-le-Fort.

À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez assister à visite guidée des tombes ovales de Cazaril, RDV départ au parking de Viols-le-Fort.

Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie +33 6 21 19 11 15 cambous.slp@gmail.com

English :

Join us for a guided tour of Cazaril’s oval tombs, starting from the Viols-le-Fort parking lot.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes können Sie an einer Führung durch die ovalen Gräber von Cazaril teilnehmen. Die Führung beginnt am Parkplatz von Viols-le-Fort.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, partecipate alla visita guidata delle tombe ovali di Cazaril, partendo dal parcheggio di Viols-le-Fort.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, participe en una visita guiada a las tumbas ovaladas de Cazaril, con salida desde el aparcamiento de Viols-le-Fort.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE GUIDÉE DES TOMBES OVALES DE CAZARIL Viols-le-Fort a été mis à jour le 2025-09-05 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP