JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | VISITE GUIDÉE DU CENTRE-BOURG MAIRIE Sainte-Foy-de-Peyrolières

MAIRIE 2 Avenue du 8 Mai 1945 Sainte-Foy-de-Peyrolières Haute-Garonne

Début : 2025-09-20 15:50:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Visite guidée des principaux points d’intérêt du centre-bourg et dévoilement des plaques patrimoniales prochainement installées.

Cette année encore, les 3 Communautés de Communes du Sud Toulousain (Bassin Auterivain, Cœur de Garonne et Volvestre) s’associent pour vous proposer un programme d’animations près de Toulouse dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025 !

L’accès à l’ensemble des lieux est gratuit sauf mention contraire dans le descriptif.

Bonnes visites ! .

MAIRIE 2 Avenue du 8 Mai 1945 Sainte-Foy-de-Peyrolières 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 73 09

English :

Guided tour of the main points of interest in the town center and unveiling of the heritage plaques soon to be installed.

German :

Geführter Rundgang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Ortskerns und Enthüllung der demnächst installierten Denkmaltafeln.

Italiano :

Visita guidata ai principali punti di interesse del centro città e svelamento delle targhe del patrimonio che verranno presto installate.

Espanol :

Visita guiada a los principales puntos de interés del centro de la ciudad y descubrimiento de las placas del patrimonio que se instalarán próximamente.

