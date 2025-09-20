Journées européennes du patrimoine Visite guidée du château Aux marches du Palais Rue de Narbonne Montélimar

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Avec un médiateur, découvrez ce château médiéval perché sur les hauteurs de Montélimar, témoin de la puissante famille des Adhémar. Admirez un joyau d’architecture romane et découvrirez le caractère exceptionnel de ce site un palais du 12e siècle !

Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

English :

With a mediator, discover this medieval castle perched high above Montélimar, witness to the powerful Adhemar family. Admire a jewel of Romanesque architecture and discover the exceptional character of this site: a 12th-century palace!

German :

Entdecken Sie mit einem Vermittler diese mittelalterliche Burg, die auf den Anhöhen von Montélimar thront und Zeugnis der mächtigen Familie Adhémar ablegt. Bewundern Sie ein Juwel romanischer Architektur und entdecken Sie den außergewöhnlichen Charakter dieser Anlage: einen Palast aus dem 12. Jahrhundert!

Italiano :

Partecipate alla visita guidata di questo castello medievale arroccato sopra Montélimar, testimonianza della potente famiglia Adhemar. Ammirate un gioiello dell’architettura romanica e scoprite il carattere eccezionale di questo sito: un palazzo del XII secolo!

Espanol :

Realice una visita guiada por este castillo medieval situado en lo alto de Montélimar, testimonio de la poderosa familia Adhemar. Admire una joya de la arquitectura románica y descubra el carácter excepcional de este lugar: ¡un palacio del siglo XII!

