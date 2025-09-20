Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Château de Balzac Balzac
Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Château de Balzac Balzac samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Château de Balzac
Place de l’église Balzac Charente
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Découvrez, lors de votre visite guidée présentée par les propriétaires, la demeure de l’écrivain charentais du XVIIᵉ siècle Jean-Louis Guez de Balzac, sa vie et son œuvre.
.
Place de l’église Balzac 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 26 74 78 chateaudebalzac@gmail.com
English :
Take a guided tour of the home of 17th-century Charente writer Jean-Louis Guez de Balzac, and discover his life and work.
German :
Entdecken Sie bei einer Führung durch die Eigentümer das Haus des Schriftstellers Jean-Louis Guez de Balzac aus der Charente des 17. Jahrhunderts, sein Leben und sein Werk.
Italiano :
Unitevi ai proprietari in una visita guidata della casa dello scrittore della Charente del XVII secolo Jean-Louis Guez de Balzac e scoprite la sua vita e le sue opere.
Espanol :
Acompañe a los propietarios en una visita guiada a la casa del escritor charentais del siglo XVII Jean-Louis Guez de Balzac y descubra su vida y su obra.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Château de Balzac Balzac a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême