Journées européennes du patrimoine – Visite guidée du château de Panassou Château de Panassou Saint-Vincent-de-Cosse

Informations pratiques

Saint-Vincent-de-Cosse

Journées européennes du patrimoine – Visite guidée du château de Panassou

Château de Panassou 1340 Route de Panassou Saint-Vincent-de-Cosse Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Partez à la découverte d’un trésor méconnu du patrimoine, niché dans un écrin naturel au creux du coteau. Habité depuis des millénaires, ce site témoigne d’une histoire riche et continue, de la Préhistoire à la Renaissance.

Le parcours vous emmène à travers les différentes strates d’occupation et d’évolution architecturale du lieu : de la grotte aux bâtisses médiévales, en passant par les transformations de la Renaissance. Chaque étape révèle une facette de cette mémoire enfouie dans la pierre.

Les magnifiques jardins, récemment recréés dans l’esprit du Moyen Âge, redonnent toute leur splendeur à ce lieu paisible et inspirant. Une promenade idéale pour les amateurs d’histoire, de nature et de patrimoine vivant. .

Château de Panassou 1340 Route de Panassou Saint-Vincent-de-Cosse 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Journées européennes du patrimoine – Visite guidée du château de Panassou

L’événement Journées européennes du patrimoine – Visite guidée du château de Panassou Saint-Vincent-de-Cosse a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir