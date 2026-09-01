Informations pratiques

Ancretiéville-Saint-Victor

Journées Européennes du Patrimoine-Visite guidée du Château Saint Victor/ Visite libre du parc et des extérieurs

1300 Rue du Château Ancretiéville-Saint-Victor Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée de l’intérieur du château et des caves à 14h00, 15h30 et 17h00.

Réservation conseillée, nombre limité de places.

Visite libre et documentée du parc, des écuries, de l’orangerie et du colombier de 14h00 à 18h00.

Chasse au trésor pour les plus jeunes.

chateau + parc : 10€ adulte, 5€ 10-18 ans, gratuit <10 ans. Parc : 5€ adulte, gratuit <18 ans . 1300 Rue du Château Ancretiéville-Saint-Victor 76760 Seine-Maritime Normandie +33 6 21 60 78 62 chateausaintvictor76@gmail.com Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine-Visite guidée du Château Saint Victor/ Visite libre du parc et des extérieurs

L’événement Journées Européennes du Patrimoine-Visite guidée du Château Saint Victor/ Visite libre du parc et des extérieurs Ancretiéville-Saint-Victor a été mis à jour le 2026-09-09 par Communauté de communes Plateau de Caux