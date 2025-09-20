Journées européennes du patrimoine Visite guidée du cimetière de Firminy Firminy

Journées européennes du patrimoine Visite guidée du cimetière de Firminy Firminy samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine Visite guidée du cimetière de Firminy

Chemin de la Pâte Firminy Loire

Rendez-vous à l’entrée principale du cimetière chemin de la Pâte.

Viiste proposée par la Société d’Histoire de Firminy.

Chemin de la Pâte Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 89 38 46 ecomusee.bruneaux@wanadoo.fr

English :

Meet at the main entrance to the cemetery, chemin de la Pâte.

Viiste proposed by the Société d’Histoire de Firminy.

German :

Treffpunkt: Haupteingang des Friedhofs chemin de la Pâte.

Die Veranstaltung wird von der Société d’Histoire de Firminy angeboten.

Italiano :

Ritrovo all’ingresso principale del cimitero, chemin de la Pâte.

Suggerito dalla Société d’Histoire de Firminy.

Espanol :

Encuentro en la entrada principal del cementerio, chemin de la Pâte.

Sugerido por la Société d’Histoire de Firminy.

