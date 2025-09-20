Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du cimetière de Fléac Cimetière de Fléac Fléac

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du cimetière de Fléac Cimetière de Fléac Fléac samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du cimetière de Fléac

Cimetière de Fléac 31 rue de la Vergne Fléac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Partez à la découverte du cimetière de Fléac lors d’une visite guidée qui vous dévoilera son histoire, son aménagement, et les projets de végétalisation en cours.

.

Cimetière de Fléac 31 rue de la Vergne Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 04 57 mairie@fleac.fr

English :

Take a guided tour of the Fléac cemetery to discover its history, layout and current greening projects.

German :

Entdecken Sie den Friedhof von Fléac bei einem geführten Rundgang, der Ihnen seine Geschichte, seine Gestaltung und die aktuellen Begrünungsprojekte näherbringt.

Italiano :

Partecipate a una visita guidata del cimitero di Fléac e scoprite la sua storia, la pianta e gli attuali progetti di rinverdimento.

Espanol :

Realice una visita guiada por el cementerio de Fléac y descubra su historia, su trazado y sus actuales proyectos de reverdecimiento.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du cimetière de Fléac Fléac a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême