Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Conservatoire Conservatoire à rayonnement départemental Lisieux

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Conservatoire Conservatoire à rayonnement départemental Lisieux samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Conservatoire

Conservatoire à rayonnement départemental 3 Place Georges Clemenceau Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

Date(s) :

2025-09-20

L’Hôtel du Haut Doyenné, aujourd’hui connu pour accueillir le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Lisieux, vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir ses richesses architecturales, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine

L’Hôtel du Haut Doyenné, aujourd’hui connu pour accueillir le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Lisieux, vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir ses richesses architecturales, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine

Plusieurs pièces de l’édifice sont classées au titre des monuments historiques depuis 1979.

Information Durée 1h. .

Conservatoire à rayonnement départemental 3 Place Georges Clemenceau Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 40 40

English : Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Conservatoire

The Hôtel du Haut Doyenné, now home to the Conservatoire à Rayonnement Départemental de Lisieux, opens its doors to you to discover its architectural treasures, on the occasion of the European Heritage Days

German : Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Conservatoire

Das Hôtel du Haut Doyenné, das heute als Sitz des Conservatoire à Rayonnement Départemental de Lisieux bekannt ist, öffnet seine Türen, um Ihnen anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals seine architektonischen Reichtümer zu zeigen

Italiano :

L’Hôtel du Haut Doyenné, oggi sede del Conservatoire à Rayonnement Départemental de Lisieux, apre le sue porte per farvi scoprire i suoi tesori architettonici, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio

Espanol :

El Hôtel du Haut Doyenné, hoy sede del Conservatoire à Rayonnement Départemental de Lisieux, le abre sus puertas para que descubra sus tesoros arquitectónicos, con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Conservatoire Lisieux a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Lisieux Normandie Tourisme