Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Domaine des Arcis Les Arcis Meslay-du-Maine

Les Arcis Domaine des Arcis Meslay-du-Maine Mayenne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le Domaine des Arcis.

Visite guidée : Dame Rosalie Avril de Pignerolle vous guide lors de votre visite et vous conte comment son mari Arsène, puis son fils Charles, rentrant de leur immigration en Angleterre, transforment les Arcis pour les mettre au goût du jour .

Vous traverserez ainsi les siècles et vivrez avec les propriétaires successifs l’évolution architecturale de ce lieu qui jamais n’a perdu son âme ni sa beauté.

Visite guidée avec la propriétaire du château, commentaires sur les différentes restaurations effectuées. Visite de la vaste salle sous charpente du « grand bâtiment des servitudes », de la grange avec charpente de type Philibert Delorme, de la salle basse du donjon, des extérieurs du château, du jardin d’agrément.

> Visite guidée samedi 20 septembre à 11h, 15h et 16h30, et dimanche 21 septembre à 11h , 14h30, 15h45 et 17h.

> Visite libre des jardins possible avant ou après la visite guidée.

Autres activités vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

– Exposition et démonstrations de l’association des artisans d’art de la Mayenne (ébéniste, modiste, tapissier, reliure et émaux, miroirs, taille et sculpture de pierre …)

– Visite libre autour des bâtiments (sans accès au donjon et salle sous charpente), ainsi que des jardins

– Parcours ludique : « Robin du bocage au secours du Seigneur des Arcis »

– Exposition « Les joyaux de la Mayenne s’affichent » (photographies sur bâches) .

Les Arcis Domaine des Arcis Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 88 68 23 21 chateaudesarcis@gmail.com

English :

As part of the European Heritage Days, discover the Domaine des Arcis.

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes die Domaine des Arcis.

Italiano :

Scoprite il Domaine des Arcis nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

Descubra el Domaine des Arcis en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

