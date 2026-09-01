Informations pratiques

Gorges du Tarn Causses

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE GUIDÉE DU DOMAINE

Boissets Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite proposée par Maxence Meslier, du service départemental de la Conservation du patrimoine d’une durée de 45 min.

Visite proposée par Maxence Meslier, du service départemental de la Conservation du patrimoine d’une durée de 45 min.

« Haut-lieu de l’agropastoralisme » depuis 2022, le Domaine de Boissets retrace l’histoire des lieux et des hommes à travers son architecture remarquable et ses pelouses calcaires qui s’étendent à perte de vue. Cette ancienne ferme caussenarde, léguée par la famille Malafosse en 1978, a été restaurée par la Département de la Lozère dans les années 90, afin de devenir un lieu d’interprétation et de découverte des Causses et des Cévennes, paysage culturel de l’agropastoralisme méditerranéen inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2011.

Découvrez les pratiques et savoir-faire caussenards avec la présentation de l’architecture de Boissets et notamment l’observation des voûtes et de leur technique de construction, des agencements ingénieux réalisés pour collecter et conserver l’eau dans la maison (vue sur la citerne, lessive…), de l’élevage ovin (races ovines, laines des moutons, transhumance, chiens de troupeau…), des savoir-faire sur la pierre (vue sur les toitures, métiers de la pierre…), du quotidien à Boissets et des traditions. .

Boissets Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 9 79 40 63 53

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English :

A 45-minute tour led by Maxence Meslier of the Departmental Heritage Conservation Office.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE GUIDÉE DU DOMAINE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-09-09 par Conseil Départemental