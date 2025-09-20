Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du jardin Le Clos de Chanchore Le Clos de Chanchore Fresne-Cauverville

Le Clos de Chanchore 28 l’église Fresne-Cauverville Eure

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

Laurent et Marie-Catherine Lemoine vous convient a une visite guidée d’environ 2h de leur jardin Le Clos de Chanchore. Autour de bâtiments à colombages typiquement augerons, Le Clos de Chanchore présente sur 1, 6 ha un superbe jardin à l’anglaise ainsi qu’un arboretum dignes d’intérêt. La diversité botanique des arbres et arbustes raviront les visiteurs qui seront accompagnés dans leur découverte par la propriétaire.

Réservation obligatoire. .

Le Clos de Chanchore 28 l’église Fresne-Cauverville 27260 Eure Normandie +33 6 11 70 62 72 leclosdechanchore@gmail.com

