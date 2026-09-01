Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Manoir de Bellevue, ancien émetteur de Radio Normandie Manoir de Bellevue Louvetot

Informations pratiques

Louvetot

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Manoir de Bellevue, ancien émetteur de Radio Normandie

Manoir de Bellevue 481 Route d’Yvetot Louvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite du manoir de Bellevue, ancien centre émetteur de Radio Normandie.

Ce dernier a été construit en 1935 dans un parc de 3 hectares. Ce manoir d’inspiration anglaise a été détruit et incendié pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été reconstruit et, clin d’oeil à son passé, abrite de nouveau un centre d’émission radio.

Visite guidée du manoir (durée 30 min)

-samedi 19 septembre 2026 à 10h, 11h, 14h, 15h, 16, 17h et 18h

– dimanche 20 septembre 2026 à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 .

Manoir de Bellevue 481 Route d’Yvetot Louvetot 76490 Seine-Maritime Normandie

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Manoir de Bellevue, ancien émetteur de Radio Normandie

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Manoir de Bellevue, ancien émetteur de Radio Normandie Louvetot a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme