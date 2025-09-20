Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Manoir Saint-Nicolas Manoir Saint-Nicolas Granville
Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Manoir Saint-Nicolas Manoir Saint-Nicolas Granville samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Manoir Saint-Nicolas
Manoir Saint-Nicolas 736 Avenue des Vendéens Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Manoir construit vers 1786 par Nicolas Deslandes, armateur granvillais qui participa à la guerre d’Indépendance américaine.
Visite du parc, des salons et de l’ancienne cuisine.
Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025
Horaires de visites
10h-11h et 11h-12h
Sur réservation en ligne uniquement
https://www.ville-granville.fr .
Manoir Saint-Nicolas 736 Avenue des Vendéens Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29 nadege.gontier@ville-granville.fr
English : Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Manoir Saint-Nicolas
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Manoir Saint-Nicolas Granville a été mis à jour le 2025-09-02 par OTGTM BIT Granville