Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Manoir Saint-Nicolas Manoir Saint-Nicolas Granville

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Manoir Saint-Nicolas Manoir Saint-Nicolas Granville samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Manoir Saint-Nicolas

Manoir Saint-Nicolas 736 Avenue des Vendéens Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Manoir construit vers 1786 par Nicolas Deslandes, armateur granvillais qui participa à la guerre d’Indépendance américaine.

Visite du parc, des salons et de l’ancienne cuisine.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025

Horaires de visites

10h-11h et 11h-12h

Sur réservation en ligne uniquement

https://www.ville-granville.fr .

Manoir Saint-Nicolas 736 Avenue des Vendéens Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29 nadege.gontier@ville-granville.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Manoir Saint-Nicolas

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Manoir Saint-Nicolas Granville a été mis à jour le 2025-09-02 par OTGTM BIT Granville