Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée du moulin à papier Route de Varennes Couze-et-Saint-Front

Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée du moulin à papier
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Au programme au moulin lors de cette journée
– Visites guidées du moulin découvrez les étapes de la fabrication du papier. Votre guide présentera également les spécificités architecturales d’un moulin à papier.
– Atelier de fabrication de papier marbré apprenez à créer un papier décoré dont les motifs imitent le marbre ou d’autres roches. Atelier ouvert à tous en fin de visite. Repartez avec votre propre création.
– Exposition d’aquarelles sur le thème de l’eau. Accessible librement pendant les heures d’ouverture du moulin. .
Route de Varennes Moulin à papier de la Rouzique Couze-et-Saint-Front 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 36 16 moulindelarouzique@gmail.com
