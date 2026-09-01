Journées Européennes du Patrimoine : Visite guidée du parc de la Roche-Jagu Ploëzal
dimanche 20 septembre 2026 · Ploëzal
Informations pratiques
Ploëzal
Journées Européennes du Patrimoine : Visite guidée du parc de la Roche-Jagu
Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Avec notre guide nature, partez à la rencontre de la faune et de la flore qui font la richesse du Domaine de la Roche-Jagu. Une véritable immersion qui balaie tous les préjugés sur la biodiversité ! .
Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Visite guidée du parc de la Roche-Jagu Ploëzal a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol
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