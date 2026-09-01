Informations pratiques

Ploëzal

Journées Européennes du Patrimoine : Visite guidée du parc de la Roche-Jagu

Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Avec notre guide nature, partez à la rencontre de la faune et de la flore qui font la richesse du Domaine de la Roche-Jagu. Une véritable immersion qui balaie tous les préjugés sur la biodiversité ! .

Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Visite guidée du parc de la Roche-Jagu Ploëzal a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol