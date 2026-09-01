Journées Européennes du Patrimoine : visite guidée du parc du Château médiéval de Surgères Square du Château Surgères
samedi 19 septembre 2026 · Square du Château · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Journées Européennes du Patrimoine : visite guidée du parc du Château médiéval de Surgères
Square du Château Pont-Levis Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 11:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, accompagnés du médiateur culturel de la Micro-Folie, traversez l’espace et le temps à la découverte de l’histoire du parc du Château.
Départ au Pont-Levis.
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Square du Château Pont-Levis Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 00 23 mairie@ville-surgeres.fr
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English :
As part of European Heritage Days, join the Micro-Folie’s cultural mediator on a journey through space and time to discover the history of the Château’s park.
The tour begins at the Pont-Levis.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine : visite guidée du parc du Château médiéval de Surgères Surgères a été mis à jour le 2026-09-10 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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