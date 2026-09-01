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Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du parc et du château de Mirville Château de Mirville Mirville

samedi 19 septembre 2026 · Château de Mirville · Mirville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Château de Mirville
Adresse
500 Route du Château
Ville
76210 Mirville
Département
Seine-Maritime
Tarif

Mirville

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du parc et du château de Mirville

Château de Mirville 500 Route du Château Mirville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h00 à 18h00
Visite guidée du parc et du chateau de Mirville
Ce lieu est dans la même famille depuis sa construction en 1540. Pierre de Coubertin ancêtre du propriétaire actuel y a passé toute sa jeunesse.

Information 5€ pour les plus de 12 ans   .

Château de Mirville 500 Route du Château Mirville 76210 Seine-Maritime Normandie +33 6 58 49 35 11 

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du parc et du château de Mirville

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du parc et du château de Mirville Mirville a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme

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