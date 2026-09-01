Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du parc et du château de Mirville Château de Mirville Mirville
samedi 19 septembre 2026 · Château de Mirville · Mirville
Informations pratiques
Mirville
Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du parc et du château de Mirville
Château de Mirville 500 Route du Château Mirville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h00 à 18h00
Visite guidée du parc et du chateau de Mirville
Ce lieu est dans la même famille depuis sa construction en 1540. Pierre de Coubertin ancêtre du propriétaire actuel y a passé toute sa jeunesse.
Information 5€ pour les plus de 12 ans .
Château de Mirville 500 Route du Château Mirville 76210 Seine-Maritime Normandie +33 6 58 49 35 11
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L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du parc et du château de Mirville Mirville a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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