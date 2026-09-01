Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du parc et du château de Mirville Château de Mirville Mirville

Informations pratiques

Mirville

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du parc et du château de Mirville

Château de Mirville 500 Route du Château Mirville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h00 à 18h00

Visite guidée du parc et du chateau de Mirville

Ce lieu est dans la même famille depuis sa construction en 1540. Pierre de Coubertin ancêtre du propriétaire actuel y a passé toute sa jeunesse.

Information 5€ pour les plus de 12 ans .

Château de Mirville 500 Route du Château Mirville 76210 Seine-Maritime Normandie +33 6 58 49 35 11

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du parc et du château de Mirville

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du parc et du château de Mirville Mirville a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme