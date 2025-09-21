Journées européennes du Patrimoine Visite guidée du patrimoine de Civaux Civaux

30 Place de Gomelange Civaux Vienne

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Visite guidée présentant les vestiges du sanctuaire romain et du baptistère mérovingien, le site unique de la plus grande nécropole mérovingienne de France et l’église paléochrétienne et romane de Civaux.

gratuit durée 2h. Tel 05.49.48.34.61 / musee.civaux@orange.fr .

30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr









