JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE GUIDÉE DU SITE DE BOUSSARGUES Viols-le-Fort

Viols-le-Fort Hérault
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez assister à une visite guidée du site de Boussargues, RDV départ au parking de Viols-le-Fort.
Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie +33 6 21 19 11 15 cambous.slp@gmail.com
English :
Join us for a guided tour of the Boussargues site during the European Heritage Days. Departure from the Viols-le-Fort parking lot.
German :
Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes können Sie an einer Führung durch Boussargues teilnehmen.
Italiano :
Partecipate alla visita guidata del sito di Boussargues nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio. Partenza dal parcheggio di Viols-le-Fort.
Espanol :
Acompáñenos en una visita guiada al yacimiento de Boussargues en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio. Salida desde el aparcamiento de Viols-le-Fort.
