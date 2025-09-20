Journées européennes du patrimoine: Visite guidée du site de Saint-Antoine (Grottes de Saint Antoine) Brive-la-Gaillarde

Journées européennes du patrimoine: Visite guidée du site de Saint-Antoine (Grottes de Saint Antoine)

41 avenue Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visite guidée du site de Saint-Antoine assurée par les frères Franciscains.

Durée 1h30 environ. Rendez-vous à l’abri du pèlerin.

Renseignements: 05 55 24 10 60. .

41 avenue Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 10 60

