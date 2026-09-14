Informations pratiques

Cholet

Journées Européennes du Patrimoine : Visite guidée du site du Bois Grolleau

33 Avenue Gustave Ferrié Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Après des recherches menées au cours de leur formation des étudiants en BTS Tourisme proposent une visite guidée retraçant l’histoire du bois Grolleau depuis ses origines au 15e siècle jusqu’à aujourd’hui. .

33 Avenue Gustave Ferrié Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 28 00

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Visite guidée du site du Bois Grolleau Cholet a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme du Choletais