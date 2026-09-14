Journées Européennes du Patrimoine : Visite guidée du site du Bois Grolleau Cholet
samedi 19 septembre 2026 · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Journées Européennes du Patrimoine : Visite guidée du site du Bois Grolleau
33 Avenue Gustave Ferrié Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Après des recherches menées au cours de leur formation des étudiants en BTS Tourisme proposent une visite guidée retraçant l’histoire du bois Grolleau depuis ses origines au 15e siècle jusqu’à aujourd’hui. .
33 Avenue Gustave Ferrié Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 28 00
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Visite guidée du site du Bois Grolleau Cholet a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme du Choletais
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