Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du tribunal judiciaire Tribunal Judiciaire de Lisieux Lisieux

Début : 2025-09-19 14:00:00

fin : 2025-09-19 17:00:00

2025-09-19

Organisation d’une présentation de la rénovation du bâtiment accueillant depuis 2020 le tribunal judiciaire de Lisieux par l’architecte qui a mené le projet de réhabilitation, Mme Martine Weissmann. Elle procédera à une présentation powerpoint de son travail et ensuite à une visite commentée du bâtiment. durée de la présentation environ 1h30.

Deux créneaux de visite sont possibles: 14h et 15h30.

Informations Durée 1h30, 25 pers. max, départs des visites à 14h et 15h30. nombre de places limitées à 20-25 par créneau. .

Tribunal Judiciaire de Lisieux 11 Rue d’Orival Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 14 11 03 02 sec.p.tj-lisieux@justice.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du tribunal judiciaire

Organization of a presentation of the renovation of the building housing the Lisieux law court since 2020 by the architect who led the rehabilitation project, Martine Weissmann.

German : Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du tribunal judiciaire

Organisation einer Präsentation über die Renovierung des Gebäudes, in dem seit 2020 das Gerichtsgebäude von Lisieux untergebracht ist, durch die Architektin, die das Sanierungsprojekt geleitet hat, Frau Martine Weissmann.

Italiano :

Organizzazione di una presentazione dell’architetto che ha guidato il progetto di ristrutturazione, Martine Weissmann, sulla ristrutturazione dell’edificio che ospiterà la Pretura di Lisieux a partire dal 2020.

Espanol :

Organización de una presentación a cargo de la arquitecta que dirigió el proyecto de renovación, Martine Weissmann, sobre la renovación del edificio que albergará el Tribunal de Primera Instancia de Lisieux a partir de 2020.

