Journées Européennes du Patrimoine visite guidée du village Collonges-la-Rouge
Journées Européennes du Patrimoine visite guidée du village Collonges-la-Rouge samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine visite guidée du village
D38 Collonges-la-Rouge Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
.
D38 Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 65 33 22 00
English : Journées Européennes du Patrimoine visite guidée du village
German : Journées Européennes du Patrimoine visite guidée du village
Italiano :
Espanol : Journées Européennes du Patrimoine visite guidée du village
L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite guidée du village Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2025-08-29 par Corrèze Tourisme